Трамп не счел нужным отвечать на новые вопросы спецпрокурора Мюллера

Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Вопросов, на которые следует отвечать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу команде американского спецпрокурора Роберта Мюллера, не осталось, заявил адвокат лидера США Рудольф Джулиани, сообщает Reuters.

Комментируя намерения команды Мюллера возобновить вопросы к Трампу по так называемому вмешательству России в выборы президента США, в результате которого якобы Трамп пришел к власти, юрист заявил, что со стороны его клиента уже «всё завершено», ответы все даны.

«Нас не убедили в том, что у них остались вопросы, на которые они бы уже не знали ответов», — заявил Джулиани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Трамп заявил, что доволен ходом расследования, которое ведет спецпрокурор. Он порекомендовал спросить о «связях» с Россией экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

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