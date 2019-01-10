Project Syndicate: Рабочие и профсоюзы могут переписать глобальное будущее

Максим Исаев, , 07:12 — REGNUM

Многие эксперты предсказывают мрачное будущее глобальному уровню занятости. Одно за другим многочисленные исследования предсказывают, что процесс автоматизации приведет к разрушению целых отраслей промышленности и выбросит на улицу миллионы безработных. В 2013 году в Оксфорде даже заявили о том, что в течение ближайшего десятилетия или двух машины займут 47% рабочих мест в США, пишет Бруно Добрусин в статье для издания Project Syndicate.

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Подобные заявления подтверждают обеспокоенность тем, что будущее неизбежно будет связано с ростом численности безработных. Как бы там ни было, данная точка зрения в первую очередь поддерживает корпоративный сектор, который указывает на негативные тенденции так называемой гигантской экономики. Сами рабочие и профсоюзы занимают менее активную роль по данному вопросу, однако если это удастся изменить, то будущее может оказаться совсем иным.

Существуют три предположения, которые искажают прогнозы влияния автоматизации на уровень занятости. Первое предположение заключается в том, что полностью автоматизированные предприятия вытеснят рабочих в ближайшем будущем. Для обоснования данного предположения используют данные, на основе которых можно сделать сразу несколько выводов. Например, исследование McKinsey от 2017 года основано на тех же данных, что и исследование Оксфорда от 2013 года, согласно которым только 5% рабочих мест в США могут быть полностью автоматизированы, а 60% рабочих мест могут быть частично автоматизированы. Другими словами, внедрение автоматизации не предполагает, что человеческий труд должен полностью исчезнуть. Человеческий труд может стать более продуктивным. Важно демократизировать процесс внедрения инноваций на производстве. Для многих рабочих может быть более актуален вопрос о способах внедрения той или иной технологии, чем сама технология.

Второе предположение заключается в том, что процесс автоматизации не принесет никакой пользы большинству рабочих. Однако люди, а не машины, будут определять производственный процесс. Если мы согласимся с мнением о том, что инновационные технологии повысят общий уровень производительности (этот вопрос остается спорным, учитывая низкие уровни роста производительности в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в течение последнего десятилетия), то политические лидеры могли бы сосредоточить больше внимания на улучшении баланса между работой и личной жизнью. Более века назад рабочие вели борьбу за восьмичасовой рабочий день. На фоне развития инновационных технологий профсоюзы могли бы начать переговоры о сокращении рабочей недели. Некоторые профсоюзы уже начали подобные переговоры. Большее количество профсоюзов должно присоединиться к переговорам относительно сокращения рабочей недели.

Наконец, несмотря на всю шумиху, поднятую вокруг автоматизации, сам процесс автоматизации — это не самая серьезная проблема, с которой сталкиваются рабочие. Согласно докладу Международной организации труда «Всемирная социальная перспектива в области занятости», который был опубликован в 2018 году, численность безработных в мире составляет 192 млн человек, однако также в докладе было подчеркнуто, что 1,4 млрд человек во всем мире сталкиваются с «уязвимыми формами занятости» в теневом секторе экономики.

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Безусловно, современные технологии оказывают негативное влияние на уровень занятости. Однако мы не должны соглашаться с точкой зрения, согласно которой в конечном итоге автоматизация оставит всех без работы. Профсоюзы должны сосредоточить свои усилия на улучшении условий труда, организации трудовой деятельности работников в новых отраслях и на борьбе с авторитарными бизнес-моделями, в рамках которых работники не получают практически никакой информации о том, как функционируют их компании.

Уже сейчас есть ряд позитивных признаков. Организованность рабочих в сфере услуг продолжает расти. Рабочие некоторых крупнейших корпораций мира борются за повышение заработной платы. Американские рабочие борются за повышение минимального уровня заработной платы и часто добиваются успеха. Следующий шаг заключается в повышении активности профсоюзов в сфере автоматизации производства. Будущее не предопределено, история только пишется. Самый важный вопрос, как всегда, заключается в том, в чьих руках окажется ручка.