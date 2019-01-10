Пушков: Приглашение РФ в ПАСЕ на неприемлемых условиях – уловка

Москва, , 00:52 — REGNUM Приглашение России возобновить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы является способом избавиться от участия Москвы, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1083061402737229824

Сенатор подчеркнул, что российской делегации в новом году предложили принять участие в работе Ассамблеи без полного восстановления ее прав, прежде всего — без права голосовать.

«Расчет на то, что Москва откажется, а в ПАСЕ скажут: мы же предложили. Ищут предлог, чтобы ничего не менять», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия получила приглашение от ПАСЕ сформировать делегацию для участия в зимней сессии в 2019 году. Решение по этому вопросу будет принято в течение недели.

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