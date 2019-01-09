Скончался последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Москва, , 23:54 — REGNUM На 89-м году жизни скончался последний в истории председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Государственной думы Анатолий Лукьянов.

Лукьянов родился в Смоленске 7 мая 1930 года. В 1953 году он окончил юридический факультет Московского государственного университета. Затем, в 1963 году Лукьянов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Советское государство в системе диктатуры рабочего класса». Диссертация защищалась во Всесоюзном институте юридических наук.

В 1979 году Лукьянов защитил докторскую диссертацию на юридическом факультете МГУ на тему «Развитие законодательства о советских представительных органах власти: вопросы теории и практики».

В КПСС Лукьянов вступил в 1955 году. В 1956 году Лукьянов стал старшим консультантом юридической комиссии при Совете министров СССР. В 1957 году Лукьянова направили юрисконсультом в Венгрию, а затем в Польшу.

В 1961 году Лукьянов вернулся на родину и до 1976 года был старшим референтом, заместителем заведующего отделом президиума Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов. В 1968 году в этой должности он был направлен на работу в Чехословакию.

С 1976 года по 1977 год Лукьянов был консультантом отдела организационно-партийной работы центрального комитета КПСС. Лукьянов принимал активное участие в подготовке проекта Конституции СССР, принятой в 1977 году.

В период с 1977 года по 1983 год Лукьянов являлся начальником секретариата президиума Верховного Совета СССР.

Параллельно с этим — с 1981 год по 1986 год Лукьянов был членов Центрально-ревизионной комиссии КПСС.

С 1983 по 1985 год Лукьянов являлся первым заместителем заведующего общим отделом ЦК КПСС Клавдия Боголюбова. Напомним, что общий отдел ЦК готовил материалы к заседаниям высшего органа КПСС — политбюро. Также общий отдел вел делопроизводство и кадровый учет аппарата ЦК, надзирал за соблюдением режима секретности в партийных органах.

С 1987 по сентябрь 1988 года Лукьянов был секретарем ЦК КПСС, заведующим отделом административных органов ЦК. Данный отдел осуществлял партийный контроль за спецслужбами и силовыми ведомствами СССР.

С октября 1988 года по мая 1990 года Лукьянов числился кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС.

Также с октября 1988 года по мая 1989 года Лукьянов был первым заместителем председателя президиума Верховного Совета СССР. Президиум ВС тогда возглавлял Михаил Горбачев, который в мае 1989 года был избран председателем ВС.

С мая 1989 года по март 1990 года Лукьянов был первым заместителем председателя Верховного совета СССР.

С марта 1989 года был избран народным депутатом СССР. Народным депутатом Лукьянов был вплоть до конца существования СССР.

В марте 1990 года Горбачев был избран президентом СССР, а Лукьянов стал председателем Верховного совета СССР.

В июле 1991 года Лукьянов выступил с резкой критикой Горбачева и проекта нового союзного договора, который тот готовил. Лукьянов указал, что новый союзный договор фактически ведет к ликвидации СССР.

18 августа 1991 года Лукьянов отказался возглавить ГКЧП. 21 августа публично отмежевался от ГКЧП и полетел в Форос (Крым), где встретился с Горбачевым.

29 августа 1991 года Лукьянов был арестован. До декабря 1992 года он содержался в следственном изоляторе «Матросская тишина» вместе с другими обвиняемыми по делу ГКЧП. Все обвинения он отвергал и давать показания отказывался. Был отпущен из тюрьмы под подписку о невыезде. В мае 1994 года дело ГКЧП было прекращено по решению Госдумы, все обвиняемые амнистированы.

После освобождения из тюрьмы Лукьянов принял активное участие в деятельности оппозиции. Стал членом КПРФ.

В период с 1993 по 2003 годы Лукьянов был депутатом Государственной думы I, II и III созывов. Избирался от Смоленского одномандатного округа, входил во фракцию КПРФ. В 2003 году Лукьянов проиграл выборы в Смоленском одномандатном округе единоросу Сергею Антуфьеву.

С 2004 года Лукьянов был профессором кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ. Также Лукьянов входил в центральный совет Ассоциации юристов России. Был членом Союза писателей России.