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В Китае за 2018 год были наказаны более 600 тысяч чиновников

Политика

Пекин продолжает наводить порядок в госаппарате

Пекин, 9 января 2019, 23:53 — REGNUM  Более пятидесяти чиновников министерского и провинциального уровня в 2018 году подверглись наказаниям за дисциплинарные проступки и нарушения, сообщает 9 января Синьхуа со ссылкой на данные, обнародованные Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) и Государственным надзорным комитетом (ГНК) КНР.

Общее количество чиновников, привлеченных к дисциплинарной ответственности за те или иные служебные проступки или нарушения партийной и государственной дисциплины, превысило 600 тысяч человек. Сообщается, что наказанные чиновники фигурировали в 638 тысячах дисциплинарных и уголовных делах.

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Политика Китая
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