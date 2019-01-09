В Китае за 2018 год были наказаны более 600 тысяч чиновников

Пекин, , 23:53 — REGNUM Более пятидесяти чиновников министерского и провинциального уровня в 2018 году подверглись наказаниям за дисциплинарные проступки и нарушения, сообщает 9 января Синьхуа со ссылкой на данные, обнародованные Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) и Государственным надзорным комитетом (ГНК) КНР.

Общее количество чиновников, привлеченных к дисциплинарной ответственности за те или иные служебные проступки или нарушения партийной и государственной дисциплины, превысило 600 тысяч человек. Сообщается, что наказанные чиновники фигурировали в 638 тысячах дисциплинарных и уголовных делах.