СМИ: В сирийской провинции Дейр-эз-Зор убиты пять британских военных

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 23:50 — REGNUM В сирийской провинции Дейр-эз-Зор от попадания ракеты, выпущенной боевиками ИГ, погибли пятеро британских военных, сообщает 9 января газета al-Watan.

По информации издания, еще несколько британских военнослужащих были ранены той же ракетой.

Отмечается, что пострадавшие военные входили в состав так называемой «коалиции», возглавляемой США.

Британские военные погибли в деревне аш-Шаафа. Раненых позднее доставили в больницу аш-Шадади провинции Хасака.

Как сообщало ИА REGNUM, после заявления президента США Дональда Трампа о выводе американских военных из Сирии британские участники «коалиции» распространили заявление о том, что территорию Сирии покидать не будут.

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