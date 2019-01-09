Среда, 9 Января 2019 года
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СМИ: В сирийской провинции Дейр-эз-Зор убиты пять британских военных

Политика

Еще несколько получили ранения при том же обстреле

Дейр-эз-Зор, Сирия, 9 января 2019, 23:50 — REGNUM  В сирийской провинции Дейр-эз-Зор от попадания ракеты, выпущенной боевиками ИГ, погибли пятеро британских военных, сообщает 9 января газета al-Watan.

По информации издания, еще несколько британских военнослужащих были ранены той же ракетой.

Отмечается, что пострадавшие военные входили в состав так называемой «коалиции», возглавляемой США.

Британские военные погибли в деревне аш-Шаафа. Раненых позднее доставили в больницу аш-Шадади провинции Хасака.

Как сообщало ИА REGNUM, после заявления президента США Дональда Трампа о выводе американских военных из Сирии британские участники «коалиции» распространили заявление о том, что территорию Сирии покидать не будут.

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Война в Сирии
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