МИД Бельгии: ЕС должен активнее участвовать в конфликте на Востоке Украины

Брюссель, , 23:57 — REGNUM Евросоюз должен принимать больше участия в урегулировании конфликта на Востоке Украины, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, сообщает 9 января «Укринформ».

По его словам, ЕС имеет возможность вмешаться в гражданскую войну на Украине, поскольку США начали проводить политику «по уменьшению присутствия за рубежом». Рейндерс отметил, что ЕС должен укреплять сотрудничество с НАТО, а также активнее включаться в различные конфликты: на Украине, в Сирии, Ираке.

Напомним, гражданская война на Украине была формально осуждена западными политиками, но реально многие страны ЕС, США, Канада и другие поддерживают киевскую агрессию материально и информационно, лицемерно заявляя о том, что конфликт в Донбассе нужно прекратить мирным путем.