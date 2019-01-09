Среда, 9 Января 2019 года
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МИД Бельгии: ЕС должен активнее участвовать в конфликте на Востоке Украины

Политика

А также в Сирии и Ираке

Брюссель, 9 января 2019, 23:57 — REGNUM  Евросоюз должен принимать больше участия в урегулировании конфликта на Востоке Украины, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, сообщает 9 января «Укринформ».

По его словам, ЕС имеет возможность вмешаться в гражданскую войну на Украине, поскольку США начали проводить политику «по уменьшению присутствия за рубежом». Рейндерс отметил, что ЕС должен укреплять сотрудничество с НАТО, а также активнее включаться в различные конфликты: на Украине, в Сирии, Ираке.

Напомним, гражданская война на Украине была формально осуждена западными политиками, но реально многие страны ЕС, США, Канада и другие поддерживают киевскую агрессию материально и информационно, лицемерно заявляя о том, что конфликт в Донбассе нужно прекратить мирным путем.

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