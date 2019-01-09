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Япония расширяет свою военную инфраструктуру

Политика

И собирается выкупить для этих целей частный остров

Токио, 9 января 2019, 23:47 — REGNUM  Правительство Японии объявило о намерении выкупить из частного владения остров Магэсима на юге префектуры Кагосима для дислокации на нем совместного опорного пункта воинских подразделений США и собственных Сил самообороны, сообщает 9 января Синьхуа.

Площадь острова составляет около 8 кв. км. Министерством обороны Японии достигнуто соглашение о выкупе, и соответствующее соглашение стороны собираются заключить в апреле 2019 года.

Генеральный секретарь кабмина Японии Есихидэ Суга заявил, что власти создадут на острове военную инфраструктуру; его также будут использовать американские ВВС для тренировок палубной авиации авианосцев.

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Военный альянс США и Японии
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