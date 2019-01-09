Европарламент попросили защитить свободу слова на Украине

Киев, , 23:55 — REGNUM Два евродепутата от Великобритании Нейтан Гилл и Джонатан Арнотт передали главе Европейского парламента Антонио Таяни письма с просьбой защитить свободу слова на Украине, сообщает 9 января «112 Украина».

Согласно сообщению, письма подписаны сотрудниками украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne. В письмах описано, как украинские власти пытаются подавить СМИ, высказывающие точку зрения, отличную от той, которую транслируют государственные издания. В письме отмечено, что Киев обязался перед ЕС защищать свободу СМИ и права журналистов.

Напомним, киевский режим не допускает никакой свободы слова, поскольку это подрывает авторитет власти и может стоить мест различным чиновникам. Так, любое упоминание о том, что гражданскую войну в Донбассе нужно прекращать мирным путем, может быть расценено украинскими властями как «государственная измена».