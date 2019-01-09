Эрдоган призвал «реабилитировать» коноплю

Анкара, , 23:04 — REGNUM В Турции надо возродить выращивание конопли, которое было прекращено из-за «врагов, которые прикидываются друзьями», заявил 9 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на симпозиуме по местному самоуправлению в Анкаре.

Кроме того, турецкий президент призвал прекратить использование полиэтиленовых пакетов и заменить их авоськами из конопляной ткани.

Эрдоган отметил, что раньше в его родной провинции Ризе выращивали коноплю и производили из нее ткань, из которой делались такие авоськи. Но теперь, подчеркнул Эрдоган, коноплю в Турции не выращивают из-за «врагов, которые прикидываются друзьями».

«Но теперь, надеюсь, в этой области наше министерство сельского хозяйства сделает нужные шаги для возобновления производства конопли», — цитирует слова Эрдогана агентство Anadolu Ajansı.

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