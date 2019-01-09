Среда, 9 Января 2019 года
23:18:02 МСК

Эрдоган призвал «реабилитировать» коноплю

Политика

И заменить в быту полиэтиленовые пакеты авоськами из конопляной ткани

Эрдоган призвал «реабилитировать» коноплю
Carlos Gracia
Конопля посевная

Анкара, 9 января 2019, 23:04 — REGNUM  В Турции надо возродить выращивание конопли, которое было прекращено из-за «врагов, которые прикидываются друзьями», заявил 9 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на симпозиуме по местному самоуправлению в Анкаре.

Кроме того, турецкий президент призвал прекратить использование полиэтиленовых пакетов и заменить их авоськами из конопляной ткани.

Эрдоган отметил, что раньше в его родной провинции Ризе выращивали коноплю и производили из нее ткань, из которой делались такие авоськи. Но теперь, подчеркнул Эрдоган, коноплю в Турции не выращивают из-за «врагов, которые прикидываются друзьями».

«Но теперь, надеюсь, в этой области наше министерство сельского хозяйства сделает нужные шаги для возобновления производства конопли», — цитирует слова Эрдогана агентство Anadolu Ajansı.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Шойгу и министр обороны Турции обсудили положение в сирийском Идлибе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить