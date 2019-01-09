Среда, 9 Января 2019 года
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В Сирии амнистировали 24 тысячи дезертиров

Политика

В том числе бывшие участники незаконных вооруженных формирований

Дамаск, 9 января 2019, 22:41 — REGNUM  Правительство Сирии амнистировало около 24 тыс. граждан страны, сбежавших из своих военных частей в ходе войны, в том числе бывших боевиков и беженцев, сообщил 9 января на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон Сергей Соломатин.

Сергей Соломатин отметил, что указ об амнистии был подписан президентом Сирии Башаром Асадом 9 октября 2018 года.

«По состоянию на 8 января 2019 года амнистированы 23 924 человека», — сообщил генерал Соломатин.

Кроме того, начальник российского центра сообщил, что за истекшие сутки в Идлибской зоне деэслакации не произошло ни одного обстрела со стороны остающихся в этом районе боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Идлибской зоне радикальные боевики в значительной степени уничтожили или разоружили своих «коллег», склонных к мирному урегулированию.

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Война в Сирии
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