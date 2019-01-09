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«Нафтогаз» назвал условия отказа от очередного иска к «Газпрому»

Политика

Украинская компания хочет взыскать с «Газпрома» $12 млрд

Киев, 9 января 2019, 22:30 — REGNUM  Украинская национальня акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» готова обсуждать пересмотр или полный отказ от второго транзитного иска к российской государственной корпорации «Газпром» на сумму в $12 млрд в том случае, если с российской компанией будет заключен новый долгосрочный контракт. Об этом сегодня, 9 января, заявил в интервью украинскому «5 каналу» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Напомним, что данный иск украинская компания подает на весьма странных основаниях. Сумма в $12 млрд — это сумма, в которую «Нафтогаз» оценивает снижение стоимости газотранспортной системы (ГТС) Украины после того, как по ней прекратится транзит российского газа, который будет перенаправлен на газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Контракт на транзит и поставки российского газа Украине истекает в конце 2019 года. Продлевать контракт российская сторона категорически не собирается.

По всей видимости, «Нафтогаз» понимает, перспективы у подобного иска на таком основании после того, как действие контракта закончится, крайне туманные, да и выиграть подобное дело крайне проблематично. В связи с этим руководство «Нафтогаза» предпринимает жалкие попытки шантажа.

«Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться или пересмотреть его, или изменить его», — сказал Коболев, обращаясь к российской стороне.

Напомним, что в октябре 2018 года коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания уже подала иск к «Газпрому» на $12 млрд в Международный арбитраж.

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Расторжение контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом»
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