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Посольство США в России сообщило об ограничении работы интернет-сайта

Политика

Обновление сайта американского посольства ограничено до восстановления работы госучреждений в США

Москва, 9 января 2019, 22:25 — REGNUM  Работа официального интернет-сайта посольства США в России ограничена из-за приостановки работы американского правительства. Об этом сообщается на портале дипучреждения.

«В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объёме», — говорится в сообщении.

Напомним, федеральное правительство США в конце декабря приостановило работу по причине отсутствия финансирования. Президент США Дональд Трамп отказался утверждать бюджет на следующий финансовый год из-за нежелания представителей Демократической партии согласовать расходы на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

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