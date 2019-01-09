Путин и Меркель обсудили развитие ситуации в Сирии

Москва, , 21:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии, сообщает 9 января пресс-служба Кремля.

Обсуждалось политическое урегулирование в Сирии в том числе формирование Конституционного комитета.

Пресс-служба уточняет, что обсуждались мероприятия, намеченные в рамках договоренностей октябрьского саммита в Стамбуле, в котором участвовали Турция, Германия, Россия и Франция.

Отмечено, что Владимир Путин и Ангела Меркель выразили желание наращивать содействие политическому процессу урегулирования ситуации в Сирии во взаимодействии с ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

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