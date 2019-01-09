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Путин и Меркель обсудили развитие ситуации в Сирии

Политика

Политическое урегулирование сирийского конфликта обсуждается на фоне заявления США о выводе своих военных из Сирии

Путин и Меркель обсудили развитие ситуации в Сирии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 9 января 2019, 21:57 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии, сообщает 9 января пресс-служба Кремля.

Обсуждалось политическое урегулирование в Сирии в том числе формирование Конституционного комитета.

Пресс-служба уточняет, что обсуждались мероприятия, намеченные в рамках договоренностей октябрьского саммита в Стамбуле, в котором участвовали Турция, Германия, Россия и Франция.

Отмечено, что Владимир Путин и Ангела Меркель выразили желание наращивать содействие политическому процессу урегулирования ситуации в Сирии во взаимодействии с ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Турции выступил за совместный с РФ контроль выхода США из Сирии

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Мирное урегулирование в Сирии
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