Путин и Меркель обсудили развитие ситуации в Сирии

Москва, 9 января 2019, 21:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии, сообщает 9 января пресс-служба Кремля.
Обсуждалось политическое урегулирование в Сирии в том числе формирование Конституционного комитета.
Пресс-служба уточняет, что обсуждались мероприятия, намеченные в рамках договоренностей октябрьского саммита в Стамбуле, в котором участвовали Турция, Германия, Россия и Франция.
Отмечено, что Владимир Путин и Ангела Меркель выразили желание наращивать содействие политическому процессу урегулирования ситуации в Сирии во взаимодействии с ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
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