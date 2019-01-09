МИД стран Туркестана проведут первую встречу «Индия – Центральная Азия»

Самарканд, Узбекистан, , 21:56 — REGNUM В Самарканде 12−13 января состоится первая встреча министров иностранных дел Диалога «Индия — Центральная Азия» с участием Афганистана, сообщает МИД Узбекистана.

В частности, в Самарканд приедут главы внешнеполитических ведомств Индии — Сушма Сварадж, Киргизии — Чингиз Айдарбеков, Таджикистана — Сироджиддин Мухриддин, Туркмении — Рашид Мередов, Узбекистана — Абдулазиз Камилов, первый заместитель министра Казахстана Мухтар Тлеуберди и глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани.

«Участники встречи обсудят перспективные направления сотрудничества в области содействия росту взаимной торговли, развития транспорта и логистики, привлечения инвестиций, инноваций и технологий в ключевые отрасли промышленности, энергетики, информационных технологий, медицины, фармацевтики, сельского хозяйства, а также вопросы взаимодействия в сферах культуры, науки и образования, туризма», говорится в сообщении.

По итогам планируется принятие Совместного заявления.