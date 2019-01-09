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Сергей Шойгу и министр обороны Турции обсудили положение в сирийском Идлибе

Политика

В центре переговоров было создание демилитаризованной зоны в Идлибе

Москва, 9 января 2019, 21:39 — REGNUM  Министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Турции Хулуси Акар провели телефонные переговоры по ситуации в сирийской зоне деэскалации Идлиб, сообщает 9 января пресс-служба турецкого министерства обороны.

Обсуждались последние события в этом районе Сирии и общие вопросы региональной безопасности.

Одной из центральных тем переговоров было создание демилитаризованной зоны в Идлибе.

Как сообщало ИА REGNUM, демилитаризация зоны «Идлиб» была предложена Турцией взамен проведению военной операции по освобождению этой территории от боевиков.

Стоит отметить, что в зоне «Идлиб» не прекращаются обстрелы со стороны боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция допустила усиление радикалов в зоне деэскалации в Идлибе

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Война в Сирии
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