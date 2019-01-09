Хромая лошадь: Молдавия хочет в ЕС верхом на Румынии

Кишинёв, , 21:38 — REGNUM Власти Молдавии рассчитывают воспользоваться председательством Румынии в Совете ЕС для продвижения в Евросоюзе своей повестки и получения «четкой перспективы присоединения к ЕС». Как передает корреспондент ИА REGNUM, в связи с началом председательства Румынии в Совете ЕС молдавский премьер Павел Филип направил румынской коллеге Виорике Данчилэ поздравительное послание и выразил надежду, что за время председательства Румынии Молдавия «продвинется в отношениях с ЕС и укрепит свои позиции в «Восточном партнерстве».

В свою очередь, вице-премьер Молдавии по «евроинтеграции» Юрий Лянкэ заявил в этой связи, что председательство Румынии — «уникальная возможность для активизации отношений Молдавия-ЕС». Кишинев, по его словам, рассчитывает на углубление политического диалога, поддержку молдавских «реформ», ускорение энергетических проектов, строительство мостов, автомагистралей и другой инфраструктуры.

Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается ЕС (включая Brexit), Румыния, по словам Лянкэ, «несет ответственность сохранить на первом плане повестки дня ЕС развитие восточного соседства, особенно в нынешнем геополитическом контексте». Бухарест также должен сохранить в повестке «вопросы энергетической и информационной безопасности, проблему войны на Украине и «замороженных конфликтов» в Черноморском бассейне».

«И последнее, но не менее важное: мы рассчитываем на поддержку Бухареста в организации более широких дебатов в ЕС о необходимости предложить Республике Молдова четкую перспективу присоединения к ЕС», — добавил Юрие Лянкэ.

В самой Румынии между тем отмечают, что румынские власти в последнее время сами подвергаются жесткой критике со стороны Брюсселя и главных европейских столиц за отступление от демократических ценностей и от борьбы с коррупцией. Бывший госсекретарь МИД Румынии Валентин Наумеску отметил, что Бухарест сейчас столь слаб, что не готов в принципе к такому сложному и ответственному мандату, не то чтобы выступать с какой-то собственной отдельной повесткой, тем более в интересах соседней Молдавии.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, напомним, в интервью Die Welt выразил сомнения по поводу способности Румынии успешно справиться с председательством в Совете ЕС. За три дня до передачи эстафеты председательства в ЕС от Австрии к Румынии Юнкер заявил в интервью немецкому изданию, что вряд ли Бухарест «технически хорошо подготовлен».

«Я считаю, что правительство в Бухаресте еще не полностью осознало, что значит председательствовать среди стран ЕС. Благоразумные действия требуют готовности прислушиваться к другим и сильного желания покончить со своими собственными проблемами. У меня есть некоторые сомнения», — сказал Юнкер.

Правительство Румынии отреагировало на заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану и министр по европейским делам Георге Чамба выступили с совместным заявлением, заверив, что Румыния полностью готова к своему мандату председателя Совета ЕС и призвав не использовать эту тему для внутриполитической борьбы.

«Румыния готова со всех точек зрения благополучно исполнить этот мандат», — заявили министры. Для Румынии, по их словам, это «стратегический проект, который необходимо поддержать, независимо от внутриполитических разногласий».

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