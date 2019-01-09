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Украина откажет российским наблюдателям в регистрации на выборах

Политика

Ранее Киев принял решение о закрытии всех участков для голосования на территории России

Украина откажет российским наблюдателям в регистрации на выборах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Солдаты ООН

Киев, 9 января 2019, 21:27 — REGNUM  Украина откажет в регистрации на выборах президента страны наблюдателям из России. Об этом 9 января сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

По словам главы МИД Украины, несколько дней назад он направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёргу Сольруну Гисладоттиру с приглашением направить миссию наблюдателей на президентские выборы на Украине.

«Среди других вполне стандартных вещей, отметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей», — написал Климкин.

Напомним, 31 декабря стало известно о том, что ЦИК Украины ликвидировал все пять иностранных избирательных участков, образованных при украинских дипучреждениях в России. Позднее Павел Климкин объяснил данный шаг Киева необходимостью обеспечения безопасности украинских граждан.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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