В Европарламенте хотят поднять вопрос о защите свободы слова на Украине

Брюссель, , 21:14 — REGNUM Евродепутаты от Великобритании Нейтан Джилл и Джонатан Арнотт передали председателя Европарламента Антонио Таяни письма с просьбой всеми силами защитить свободу слова на Украине. Об этом сегодня, 9 января, сообщает телеканал «112 Украина».

Уточняется, что данные письма были подписаны сотнями сотрудников украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne. В письмах сказано, что Верховная рада Украины с помощью Совета национальной обороны и безопасности пытается добиться закрытия этих двух каналов.

Стоит отметить, что данные письма сотрудники вышеуказанных телеканалов были переданы Джиллу и Арнотту в ноябре 2018 года во время их визита в украинскую столицу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года на рассмотрение Европарламента была внесена резолюция под названием «О свободе прессы на Украине».

Стоит отметить, что украинские СМИ всегда были аффилированы на того или иного олигарха и давление на СМИ всегда увеличилось в период предвыборных кампаний. На Украине в конце декабря как раз таки началась президентская кампания.