Украина направит военных в Мали для участия в миротворческой миссии ООН

Киев, , 21:16 — REGNUM До 20 украинских военных отправятся в Мали для участия в миротворческой миссии ООН, сообщает 9 января УНИАН.

Согласно сообщению, приказ о направлении до 20 украинских военных в Мали подписал 9 января президент Украины Петр Порошенко. В приказе отмечается, что, направляя военных, Украина выполняет обязательства члена ООН. Также в приказе сообщается, что участие украинских военных в миротворческой миссии «отвечает национальным интересам» Украины.

Напомним, в Мали в 2012 году произошел государственный переворот: к власти пришли военные. После этого активизировались члены «Национального движения за освобождение Азавада», которые захватили часть государства и объявили независимость.

После интервенции Франции с поддержкой ООН в 2013 году между правительством Мали и повстанцами было подписано перемирие. В том же году была создана Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали, которая действует до сих пор.