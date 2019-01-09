Среда, 9 Января 2019 года
20:57:12 МСК

В Пентагоне заявили о неготовности США к войне против России и Китая

Политика

Существующая система военной логистики нуждается в модернизации, а власти США игнорируют эту проблему

Вашингтон, 9 января 2019, 20:53 — REGNUM  Пентагон подготовил доклад о неготовности существующей системы военной логистики США к войне против России и Китая, сообщает 9 января издание The Washington Free Beacon.

По утверждению издания, система снабжения и переброски войск, вооружения и ресурсов устарела и нуждается в серьезной модернизации для пригодности к использованию в военном конфликте с Россией или Китаем.

Кроме того, в докладе приводится мнение, что правительство США не демонстрирует готовности решать эту проблему, хотя уже сейчас торговые и военные маршруты не защищены от военных нападений и кибератак.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в США опубликовали документ, в котором потенциальными очагами Третьей мировой войны были названы Корейский полуостров, Украина, Персидский залив и Южно-Китайское море.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Норвегии заявил о начале войны в Европе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное влияние США в мире
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить