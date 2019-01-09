Нижний Новгород, , 20:37 — REGNUM Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Нижегородской области возглавил Леонид Морковкин. Он будет работать в статусе исполняющего обязанности, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Морковкин начал трудовую деятельность в органах юстиции в 2010 году. С 2015 года он работал в должности заместителя начальника Управления организации исполнительного производства ФССП России. Награжден ведомственными наградами Минюста России и ФССП России.

ИА REGNUM напоминает, в январе 2018 года исполняющим обязанности лавы УФССП по Нижегородской области был назначен Владимир Сметанин. До этого ведомство возглавлял Игорь Корсаков, но он был назначен на пост заместителем премьер-министра Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты.