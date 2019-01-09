В Гагаузии учредили медаль с волком к 5-летию референдума о независимости

Комрат, Молдавия, , 20:32 — REGNUM В Гагаузской автономии учреждена новая награда — медаль в честь пятилетия февральских референдумов 2014 года о внешнем векторе развития и об отложенном статусе независимости Гагаузии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе башкана (главы) Гагаузии, юбилейная награда будет вручаться общественным и политическим деятелям, активистам и другим участникам процесса организации и проведения плебисцита от 2 февраля 2014 года.

С одной стороны на медали будет изображение волка — символа гагаузского народа, и даты «2014−2019», а с другой — надпись на гагаузском языке «5 YIL» (Пять лет).

Гагаузские власти и общественники также готовят торжественные мероприятия, посвященные пятой годовщине гагаузских референдумов.

2 февраля 2014 года в Гагаузии состоялись консультативный и законодательный референдумы. Более 98 процентов жителей автономии проголосовали за присоединение Молдавии к Евразийскому экономическому союзу и за автоматическое провозглашение независимости Гагаузии в случае утраты Молдавией своего суверенитета или присоединения к Румынии.