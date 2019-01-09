Президент Киргизии: «Мы должны быть благодарны Китаю»

Бишкек, , 20:27 — REGNUM «Те, которые желают испортить наши отношения с Китаем, не достигнут своей цели», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков, комментируя прошедший 7 января возле Дома правительства Киргизии антикитайский митинг, сообщила пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер отметил, что Китай регулярно предоставляет республике гранты и кредиты в соответствии с достигнутыми между двумя странами соглашениями. При этом он подчеркнул, что то, как используются эти средства, — это внутреннее дело государства.

«Мы должны быть благодарны китайской стороне за сотрудничество и оказываемую помощь, проблема в наших чиновниках. Мы контролируем действия тех, кто желает испортить наши международные отношения и нанести урон стабильности в стране. Они понесут наказание в рамках законодательства. Власть, закон будет работать. Мы не воруем народное богатство, не вредим народу, нам нечего бояться. Мы примем меры ко всем, кто нарушит общественный порядок, не беспокойтесь. Вопрос под контролем», — подытожил Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на конец 2018 года внешний долг Киргизии превысил $3,76 млрд (более 252,5 млрд рублей по текущему курсу), или 48,5% ВВП республики. Больше всего денег республика задолжала Экспортно-импортному банку Китая — свыше $1,68 млрд (более 112,8 млрд рублей).

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Отметим также, что, по данным правительства, сейчас общий объем китайских инвестиций в государственные проекты Киргизии достиг $2,1 млрд (более 140,8 млрд рублей по текущему курсу).