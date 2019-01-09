Политику Киева сравнили с Албанией времен Ходжи

Киев, , 19:41 — REGNUM Украинский политолог Константин Бондаренко сравнил политику Украины в отношении России с действиями лидера коммунистической Албании Энвера Ходжи. Соответствующее заявление Бондаренко сделал 9 января в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя продление ограничений на въезд на территорию Украины для граждан РФ и закрытие избирательных участков при украинских консульствах.

«У меня сложилось впечатление, что у наших власть имущих постоянно действующий контракт с российскими телеканалами. Они только и думают о том, как бы подбросить пищи для российских агитаторов и телеканалов, чтобы они, не дай Бог, не остались без работы, потому что они каждый день подбрасывают все новую и новую пищу для этих каналов. Говорить о какой-то эффективности, о коэффициенте полезного действия от того, что предлагают наши чиновники, не приходится. Шаги, которые предлагает тот же Климкин, можно сравнить с лидером коммунистической Албании Энвером Ходжи, который объявил врагами весь мир и запретил въезд и выезд из страны. Он пугал всех граждан близостью ядерной войны и заставлял строить бункеры на случай войны», — напомнил Бондаренко.

Он сообщил, что три политические силы Украины обратились в судебные инстанции, чтобы «отменить решение Центральной избирательной комиссии как такое, что нарушает права граждан».

«Это «Оппозиционный блок», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и партия «Наши». Все три политические силы получили отказы. Оппоблок подал кассацию. Апелляционный суд рассматривает. Завтра в 10:00 Апелляционный суд соберется, чтобы вынести решение по кассационной жалобе», — сказал Бондаренко.

Он назвал «настоящим лицемерием» заявление официального Киева о том, что избирательные участки в России закрыты из-за опасений за безопасность граждан Украины.

«На территории России находится от 2,5 до 3 млн граждан Украины, которые имеют право голоса. Понятно, когда власть говорит им: «Поезжайте в Хельсинки, Астану или Тбилиси и там голосуйте». Таким образом нарушаются права этих граждан. Власть говорит: «Они все равно не ходят голосовать, потому что на прошлых выборах 2014 года пришло только 1800 человек из всех тек, кто находится там». Это также нарушение прав избирателей», — добавил Бондаренко.

По его словам, продление Киевом запрета на въезд на территорию Украины граждан России призывного возраста может «мобилизовать украинцев голосовать против действующей власти». Бондаренко также заверил, что ограничения в отношении россиян не связаны с украинскими выборами.

«Просто в администрации президента, его окружении и штабе Порошенко прекрасно понимают, что те люди, которые сегодня находятся в России, они на 99% не проголосуют за действующего президента. Очевидно, они будут голосовать с протестных позиций за представителей оппозиции», — подытожил политолог.

Напомним, 3 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил закрытие пяти иностранных избирательных участков, созданных при дипломатических учреждениях в РФ, необходимостью обеспечить безопасность украинских граждан.

«Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые, несмотря на административное и пропагандистское давление, все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы… Можно не сомневаться, что все, кто примут участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», — сказал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала пять иностранных избирательных участков, образованных при украинских дипучреждениях в России. В частности, ликвидированы избирательные участки: №900 075 (при посольстве Украины в РФ (Москва), №900 077 (при Генеральном консульстве в Ростове-на-Дону), №900 078 (при Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге), №900 117 (при консульстве Украины в Екатеринбурге), №900 118 (при консульстве Украины в Екатеринбурге).