Оппозиция на Украине обещает переименовать церковь после смены режима

Киев, , 19:27 — REGNUM После смены власти на Украине Конституционный суд отменит закон о переименовании канонической Украинской православной церкви. Об этом 9 января на брифинге в Киеве заявил депутат, член парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Принятие Радой закона о переименовании церкви с центром управления в стране-агрессоре он назвал «цинично спланированной операцией».

«Это еще больше сплотило священников канонической церкви и всех тех, кто видел в них свою духовную опору. Я с уважением отношусь ко всем конфессиям… То, что произошло — это цинично спланированная операция. Мы подали в конституционный суд на решение Верховной Рады о переименовании церкви, потому что это не прерогатива Верховного совета вообще. Обязательно если не сейчас, то после смены власти Конституционный суд отменит эти антинародные решения», — сказал Бойко.

Он также обвинил власти в нежелании заниматься развитием реального сектора экономики.

«Сегодняшняя власть полностью обанкротилась и ничего хорошего для страны в будущем не даст. Ключевые вопросы, которые сегодня беспокоят общество — примирение, экономический рост, социальная поддержка, борьба с коррупцией. Сегодня на все эти вопросы действующий режим не обращает внимания. Он занимается изменением языка, церквями, а то, что действительно нужно людям, чего они ждут от власти, они не делают. Поэтому я решил идти в президенты», — добавил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года после создания Православной церкви Украины Верховная Рада приняла закон о переименовании церкви с центром управления в стране-агрессоре. Закон обязывает религиозные организации отражать в своем названии принадлежность к структуре, если она находится за пределами Украины. 22 декабря документ подписал президент Украины Петр Порошенко.