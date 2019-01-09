Межэтническая тема в Туркестане специально замалчивается

Астана, , 18:43 — REGNUM «Проблемы одинаковы, что в Киргизии, что в соседнем Казахстане, а так же других сопредельных странах. Процессы в Казахстане идентичны киргизским, как будто один кукловод дергает за ниточки там и здесь», — журналист Улугбек Бабакулов, освещавший тему межэтнических столкновений на юге Киргизии в 2010 году, прокомментировал ИА REGNUM недавний конфликт в Караганде.

: Вы освещали июньский конфликт между киргизами и узбеками в 2010 году. Что изменилось за это время, напряжение исчезло или осталось?

Уверен, что реальных позитивных изменений не произошло. Тема взаимоотношений между узбеками и киргизами искусственно замалчивается. Но зато в качестве «внешней угрозы» теперь указаны представители других этносов, в частности китайцы. Далеко ходить за примерами не надо: на центральной площади столицы провластные ура-патриоты устраивают митинги, с требованиями выгнать китайских граждан из Киргизии.

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: Есть общие черты в проблематике межэтнических отношений в странах Туркестана или для каждой страны ситуация индивидуальна?

Думаю, проблемы одинаковы, что в Киргизии, что в соседнем Казахстане, а так же других сопредельных странах. Процессы в Казахстане идентичны киргизстанским, как будто один кукловод дергает за ниточки там и здесь.

: Спустя почти 10 лет после межэтнических столкновений в Киргизии, как вы оцениваете причины конфликта? Что это было: передел собственности, который вышел из-под контроля, бытовой конфликт или что-то еще?

Причины событий лета 2010 года, те же, что вы перечислили. Здесь и зависть в том, что сосед живет лучше, при этом не берется во внимание, что этот сосед работает упорнее. И дело не только в переделе собственности. Скорее это был такой отвлекающий маневр, просто повод. А причина в перераспределении властных полномочий и борьба за контроль над наркотропами в частности и массами людей в целом.

: Почему в Киргизии до сих пор замалчивают эту тему?

Здесь можно сказать словами Маяковского: Послушайте! Если звезды зажигают — значит это кому-нибудь нужно? Значит кто-то хочет, чтобы они были… И в первую очередь это нужно тем, кто был у власти в те трагические годы.