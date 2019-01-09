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Сальвини: Италия и Польша вместе изменят Европу по заветам Иоанна Павла II

Политика

Лидер «Лиги» заявил, что Италия и Польша будут «главными героями» новой Европы

Сальвини: Италия и Польша вместе изменят Европу по заветам Иоанна Павла II
pompi
Памятник Иоану Павлу II

Рим, 9 января 2019, 18:33 — REGNUM  После выборов в Европарламент в мае 2019 года Италия и Польша будут «главными героями» новой Европы, заявил в среду, 9 января, в Варшаве вице-премьер Италии, глава МВД и лидер «Лиги» Маттео Сальвини после встречи со своим польским коллегой, главой МВД Йоахимом Брудзиньским, передает информагентство Ansa.

В этой новой Европе, по словам Сальвини, сократится влияние финансистов и бюрократов, зато будут уделять куда больше внимание вопросам семьи и безопасности.

Лидер «Лиги» заявил, что новую Европу будут строить по заветам папы Иоанна Павла II, которого Сальвини назвал «великим поляком и великим итальянцем». В числе этих заветов — отстаивание Европой своей идентичности и своих «иудео-христианских истоков». Только действующие бюрократы достаточно безумны для того, чтобы отрицать эти истоки, отметил Сальвини.

В среду лидер «Лиги» должен также провести переговоры с лидером правящей польской партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

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Выборы в Европарламент-2019
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