El Mundo: Чависты будут отстаивать инаугурацию Мадуро с оружием в руках

Мадрид, , 18:18 — REGNUM Николас Мадуро возглавил контроперацию, организованную сторонниками чавизма, в канун своего спорного вступления в должность, которое намечено на этот четверг, 10 января, и будет происходить перед лицом Верховного суда Венесуэлы, поддерживающего революцию, сообщает сегодня испанское издание El Mundo. Между тем конституция страны предписывает проводить эту процедуру перед парламентом.

«Тому, кто не признает легитимность венесуэльских институтов, мы дадим встречный и своевременный ответ, кем бы он ни был в мире, будем действовать с большой твердостью, поскольку Венесуэла себя уважает», — предупредил глава государства.

«Сын Чавеса» бросил вызов 13 странам из «Группы Лимы», назвав «оскорблением» и «агрессией» их твердую позицию насчет его права руководить Венесуэлой, которую они заблаговременно озвучили на прошлой неделе. Колумбия, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Перу, Парагвай, Панама, Коста-Рика, Гондурас, Гватемала, Гайана и Сент-Люсия не признают легитимность Мадуро и настаивают, чтобы он передал полномочия парламенту.

Досталось от Мадуро и европейскому политику Антонио Таяни, который заявил, что Европарламент не станет признавать «венесуэльский режим». В ответ глава Венесуэлы осудил «империалистический менталитет» председателя ЕП.

Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV), высшее военное руководство и революционные лидеры предприняли в эти дни невероятные усилия, чтобы многократно увеличить свою поддержку национального лидера, в то время как парламент называет его «узурпатором» и незаконным правителем. Диосдадо Кабельо, второе лицо в движении чавистов, призвал весь народ принять участие в завтрашней церемонии, которая должна завершиться парадом — демонстрацией мощи военных.

«Мы требуем уважения, и у нас все для этого есть! Вооруженные силы выражают свою безграничную поддержку и абсолютную лояльность [Мадуро] как президенту и нашему главнокомандующему», — подчеркнул вчера, 8 января, генерал Владимир Лопес Падрино, чтобы развеять любые сомнения.

Кроме того, он пообещал, что бдительность будет усилена во всех уголках страны.

Взяться за оружие в Каракасе сейчас готовы и знаменитые полувоенные формирования чавистов, намеренные защищать революцию «с винтовкой в руке». «Всегда — до победы!» — провозгласил Валентин Сантана, лидер организации La Piedrita, который совершенно безнаказанно возглавил шествие по столице, хотя его десять лет разыскивали за два убийства, и есть ордер на его арест. «Сегодня мы защищаем отечество с оружием в руках», — сказал он местным СМИ.

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Что касается оппозиционеров, над ними нависло обвинение в «предательстве родины». Мэр города Гуанипа на востоке Венесуэлы уже объявил, что любой пришедший на собрание, где ставят под сомнение легитимность президента, будет задержан.