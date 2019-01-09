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Сирийские курды заявили о задержании боевиков ИГ*, выходцев из США

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 9 января 2019, 18:14 — REGNUM  Вооруженные формирования сирийских курдов YPG задержали восемь террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), граждан США, Германии, РФ, Украины, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщает 9 января официальный сайт организации YPG.

Утверждается, что эти боевики были взяты в плен «в ходе операции нашей группы специального назначения 6 и 7 января».

Задержанные боевики собирались напасть на гражданское население в районе города Хаджин. Сайт сообщает имена некоторых из задержанных боевиков. В частности, это украинец Аскар Зарманбетов, выходец из РФ Бегджан Бимураев, американец Сулай Ноа Су, немец Лукас Гласс.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе сирийского города Хаджин отряды сирийских курдов при поддержке авиации США и их сателлитов несколько месяцев ведут безуспешные бои против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что эти операции сопровождаются многочисленными жертвами среди местного населения.

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Участие США в войне в Сирии
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