El Pais: Парламент нанес удар по Мэй на финишной прямой Брексита

Лондон, , 18:11 — REGNUM 303 британских парламентария (против 296) поддерживают поправку, которая блокирует экономические возможности правительства, если оно решится на выход из Евросоюза без соглашения, сообщает сегодня, 9 января, испанское издание El Pais. Так проявился страх перед хаосом, который сулит так называемый «жесткий Брексит».

Вчера, 8 января, в парламенте Соединенного королевства впервые образовалось большинство — благодаря единственному пункту, который, по-видимому, может объединить некоторых консерваторов и лейбористов в войне насчет выхода из ЕС. В результате они нанесли правительству Терезы Мэй тяжелое поражение на неделе, предшествующей решающему голосованию по поводу ее пакта с Брюсселем, которое состоится 15 января.

«В практически пустом парламенте две женщины обсуждали в этот вторник в течение часа — вежливо, рассудительно и осторожно — риски, с которыми столкнется Соединенное королевство, если 29 марта оно покинет Европейский союз, не утвердив соглашение о выходе, достигнутое с Брюсселем. Это были член партии лейбористов Иветт Купер, глава Комиссии по внутренним делам Вестминстера, и представительница консерваторов Ники Морган, возглавляющая Казначейство», — описывает испанское СМИ вчерашнее заседание.

Вместе Купер и Морган представили текст уже ставшей знаменитой 7-й поправки к закону о бюджете, имеющей огромную символическую нагрузку. Эта поправка является серьезным ударом со стороны парламента по правительству Мэй: она подразумевает необходимость соблюсти одно из условий, если исполнительная власть решит изменить систему налогообложения ради осуществления «жесткого Брексита», требующего дополнительных статей дохода.

Условия три: или будет принято соглашение о выходе из ЕС, которое обеспечит постепенный и взвешенный характер этого процесса, или сам парламент даст добро на радикальный Брексит, или же в крайнем случае будет обсуждаться расширение 50-й статьи, в которой зафиксирована дата 29 марта. Последнее позволит возобновить переговоры с Евросоюзом и найти выход из тупика.

«Речь идет о слишком важном деле, чтобы устраивать игру «кто более храбрый». Государство не может ждать, чтобы увидеть, какая из двух сторон моргнет первой», — заявила Иветт Купер тем немногочисленным членам консервативной партии, которые пришли в парламент выслушать ее аргументы.

Объединив усилия с Морган, она смогла получить поддержку достаточного количества парламентариев (всех лейбористов и по меньшей мере десяти консерваторов), чтобы отправить кабинету министров убедительное послание: законодательный орган Британии против жесткого варианта Брексита, который, по всем прогнозам, ввергнет страну в хаос.

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Юридического консенсуса насчет реальной эффективности одобренной поправки нет, но в ее политическом значении никто не сомневается. «Парламент впервые сказал правительству Мэй, и сказал четко, что он не станет терпеть «жесткий Брексит», подвергающий опасности государственную стабильность», — резюмирует El Pais.