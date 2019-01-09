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В Крыму – новый министр ЖКХ

Политика

Руководителя ведомства нашли в соседнем регионе

В Крыму – новый министр ЖКХ
Иллюстрация: Rk.gov.ru
Дмитрий Черняев

Симферополь, 9 января 2019, 18:07 — REGNUM  Дмитрий Черняев назначен на пост министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Это специалист, который проработал в сфере ЖКХ в других городах России. По всем организациям о нем только положительные характеристики. Уверен, Дмитрий Дмитриевич сможет сплотить коллектив и решить поставленные задачи. Внутри министерства никаких резких кадровых перестановок не будет. Знаю, что в ведомстве работает очень системное среднее звено и большинство руководителей понимает, что необходимо делать», — написал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Глотов, до этого работавший в должности министра ЖКХ Республики, ушел в отставку в декабре 2018 года по собственному желанию. Дмитрий Черняев до последнего времени работал в должности генерального директора ООО «Сочиводоканал».

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