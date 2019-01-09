В Крыму – новый министр ЖКХ

Симферополь, , 18:07 — REGNUM Дмитрий Черняев назначен на пост министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Это специалист, который проработал в сфере ЖКХ в других городах России. По всем организациям о нем только положительные характеристики. Уверен, Дмитрий Дмитриевич сможет сплотить коллектив и решить поставленные задачи. Внутри министерства никаких резких кадровых перестановок не будет. Знаю, что в ведомстве работает очень системное среднее звено и большинство руководителей понимает, что необходимо делать», — написал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Глотов, до этого работавший в должности министра ЖКХ Республики, ушел в отставку в декабре 2018 года по собственному желанию. Дмитрий Черняев до последнего времени работал в должности генерального директора ООО «Сочиводоканал».