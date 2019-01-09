Власти Японии купят необитаемый остров для военных учений с авиацией США

Токио, , 17:38 — REGNUM Японское правительство выкупит для военно-воздушных учений необитаемый остров Магэ в юго-западной провинции Кагосима, сообщает 9 января ТАСС.

По информации агентства, остров будет использоваться для совместных с ВМС США учений военно-морской авиации.

Остров Магэ площадью в восемь квадратных км будет куплен у частной японской компании за $147 млн. Соответствующие документы будут оформлены в ближайшие дни, а передача острова военным состоится в марте текущего года. Там построят аэродром и сопутствующую инфраструктуру.

Причиной такого решения называется недовольство местного населения шумом от регулярных полетов военной авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, военные базы США размещаются на территории Японии с 1945 года. Эту страну Пентагон часто называет «непотопляемым американским авианосцем».

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