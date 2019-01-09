Букмекеры «прогнозируют» победителя президентской гонки на Украине

Киев, , 17:35 — REGNUM Букмекеры определили фаворитов президентской гонки на Украине. В частности, букмекерская контора «Фаворит спорт» считает фаворитом президентской гонки лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Ставки на её победу принимают с самым маленьким коэффициентом — 2,5. Второе место рейтинга занимает шоумен и актер Владимир Зеленский — 2,8. Третье — действующий президент Петр Порошенко с коэффициентом 3.

По мнению букмекеров, все остальные участники гонки имеют низкие шансы на победу. Так на победу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко предлагается ставка с коэффициентом 9, певца Святослава Вакарчука — 15, депутата, сопредседателя парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и мэра Львова Андрея Садового — 25. Шансы экс-премьера Арсения Яценюка, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и Геннадия Балашова оценили в 50. На остальных кандидатов принимается фактически «мертвый коэффициент» — 100.

При этом букмекеры отмечают высокую вероятность второго тура президентских выборов. Так, одинаковый коэффициент — 2,8 дают на три пары второго тура президентских выборов — Порошенко-Тимошенко, Зеленский — Тимошенко, Зеленский — Порошенко. На выход во второй тур пар Тимошенко-Бойко и Тимошенко-Гриценко дают коэф. 15.

Кроме того, «Пари матч» принимает ставки на победу Тимошенко с коэф. 2,4, Порошенко — 2,75, Зеленского — 3,5, Гриценко — 9, Вакарчука — 15, Садового и Бойко — 25, Ляшко — 30, Яценюк — 35.

Примечательно, что по мнению букмекеров, самые высокие шансы на победу в президентской гонке имеют Порошенко и Тимошенко. На победу одного из этих двух кандидатов дают самый низкий коэффициент — 1,28.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года украинская компания Seetarget провела замеры электоральных предпочтений украинцев к политикам-кандидатам в президенты. Исследования показали, что среди политиков-кандидатов на президентское кресло лидером электоральной гонки остается глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать голоса 14,2% опрошенных. Среди тех, кто определился с выбором, этот показатель достигает 20,2%. Вторую позицию занимает Владимир Зеленский с 9% (среди определившихся — 12,7%). Нынешний президент Порошенко на третьей позиции с 8,6% (12,3%). Следующую за ним строчку рейтинга занимает сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко 8,3% (11,6%). Дальше лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко. У них соответственно 6,0% (8,5%) и 5,6% (7,8%). Певец Святослав Вакарчук и мэр Львова Андрей Садовый имеют одинаковые результаты: №%, при 4,3% среди определившихся с выбором.