От США до Японии: Грибаускайте объявила о своих зарубежных визитах

Вильнюс, , 17:27 — REGNUM Канцелярия президента Литвы объявила о предварительном плане зарубежных визитов Дали Грибаускайте в первом полугодии 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 января. До передачи власти следующему президенту Литвы, которое состоится летом этого года, Грибаускайте намерена посетить Швейцарию, Польшу, Словакию, Румынию, США, Италию, Ватикан, Японию и Бельгию.

Центральными зарубежными поездками названы экономический форум в швейцарском Давосе, встреча «Бухарестской девятки» в Словакии и продолжение переговоров о механизме выхода Великобритании из ЕС, которые традиционно проходят в Брюсселе.

Напомним, что в мае этого, 2019 года, в Литве пройдут президентские выборы. Даля Грибаускайте занимает этот пост уже два срока полномочий подряд и не может в третий раз выдвигать своей кандидатуры.