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В управлении МЧС по Югре сменилось руководство

Политика

Временный руководитель главка ранее занимал пост главного государственного инспектора по пожарному надзору Ханты-Мансийского автономного округа

Ханты-Мансийск, 9 января 2019, 17:26 — REGNUM  В управлении МЧС России по ХМАО-Югре сменился начальник. Прежний глава управления в Югре генерал-майор Александр Тиртока покинул пост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главка.

Временно исполняющим обязанности начальника главного управления МЧС России по ХМАО назначен Дмитрий Хрунов.

Дмитрий Хрунов ранее занимал пост главного государственного инспектора по пожарному надзору Ханты-Мансийского автономного округа. Родился 22 сентября 1973 года в городе Корсаков Сахалинской области. Окончил Ленинградскую высшую пожарно-техническую школу МВД РФ. Занимал различные посты в противопожарной службе Ульяновской области и на Ямале. В августе 2015 года назначен на должность первого заместителя начальника МЧС по ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отставку ушёл и начальник МЧС России по Тюменской области Юрий Алёхин. Его сменил заместитель — полковник Алексей Томчук, который назначен временно исполняющим обязанности.

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