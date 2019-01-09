В казахстанском Уральске переименовали 57 улиц

Уральск, Казахстан, , 17:30 — REGNUM Акимат (администрация) Западно-Казахстанской области и областной маслихат (представительный орган власти) решили переименовать 57 улиц в Уральске, сообщили 9 января в пресс-службе администрации области.

Совместное постановление вступит в действие 19 января. В микрорайоне «Астана» будет переименовано три улицы, в микрорайоне «Жулдыз» — пять улиц, в микрорайоне «Сарыарка» — две улицы, по городу Уральску — 47 улиц.

В микрорайонах Уральска название получили улицы, ранее носящие только цифровое наименование. В целом по городу власти избавились от нескольких советских названий улиц, в том числе от улицы 26 бакинских комиссаров, Первомайского проспекта, улицы Пролетарской, Советской, Ульяновской, Герцена и других.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря аким (глава) Щербактинского района Павлодарской области Казахстана Азилхан Абеуов заявил, что планирует переименовать несколько сел, чьи названия не несут «смысловой нагрузки».

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