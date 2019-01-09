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В казахстанском Уральске переименовали 57 улиц

Политика

Власти Западно-Казахстанской области избавились от улицы Герцена, Советской, Ульяновской и других

В казахстанском Уральске переименовали 57 улиц
Uralsk Review
Уральск

Уральск, Казахстан, 9 января 2019, 17:30 — REGNUM  Акимат (администрация) Западно-Казахстанской области и областной маслихат (представительный орган власти) решили переименовать 57 улиц в Уральске, сообщили 9 января в пресс-службе администрации области.

Совместное постановление вступит в действие 19 января. В микрорайоне «Астана» будет переименовано три улицы, в микрорайоне «Жулдыз» — пять улиц, в микрорайоне «Сарыарка» — две улицы, по городу Уральску — 47 улиц.

В микрорайонах Уральска название получили улицы, ранее носящие только цифровое наименование. В целом по городу власти избавились от нескольких советских названий улиц, в том числе от улицы 26 бакинских комиссаров, Первомайского проспекта, улицы Пролетарской, Советской, Ульяновской, Герцена и других.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря аким (глава) Щербактинского района Павлодарской области Казахстана Азилхан Абеуов заявил, что планирует переименовать несколько сел, чьи названия не несут «смысловой нагрузки».

Читайте ранее в этом сюжете: Сёлам в Павлодарской области планируют присвоить названия «со смыслом»

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Политическая жизнь Казахстана
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