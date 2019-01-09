МИД Ирана призвал ускорить уход США из Сирии

Тегеран, , 16:49 — REGNUM Военные контингенты США должны уйти из Сирии как можно скорее, заявил 9 января министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

По мнению главы МИД Ирана, американское военное присутствие в Сирии не обеспечивало безопасности никому.

«Мы думаем, что чем скорее они покинут Сирию, тем лучше будет для сирийцев», — сказал Джавад Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, так как они «победили ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

При этом Трамп рассказал о недовольстве России, Ирана и Сирии таким решением, так как теперь им придется бороться с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без участия США.

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