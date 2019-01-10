Экзамен на единство: о чем говорит провальный пример позднего СССР

Москва, , 07:09 — REGNUM Есть ли у современной России альтернатива воссозданию СССР? На каких основаниях были собраны республики этого великого государства и какие принципы были нарушены перед его распадом, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Советский Союз был провозглашен Декларацией об образовании СССР, подписанной 30 декабря 1922 года. Ранний СССР, включавший в себя РСФСР, Украинскую и Белорусскую республики, Закавказскую федерацию, был достаточно «рыхлым» в политическом отношении образованием. Однако единство оборонного пространства, экономического и социального планирования привело к всё больше сближению составляющих его единиц.

Экзаменом для единства СССР стало гитлеровское нападение, делавшее ставку, в том числе, и на межнациональную рознь советских республик. Эта ставка себя не оправдала — за советскую Родину встали все регионы страны. Такое единство было крепким до тех пор, пока его не стали расшатывать сверху. В конце 60-х было принято решение советского руководства разыграть деструктивную ставку на национализмы, предполагающая ускоренную «дружбу с Западом», наведение мостов, торговых и политических, а также постепенное отталкивание от РСФСР прочих республик. Представляли ли те, кто это творил, к какой катастрофе их действия приведут?

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