Медведев выделил 147 млн рублей потерявшим жилье в Магнитогорске

Москва, , 16:41 — REGNUM Правительство Российской Федерации направит дополнительно 147 млн рублей для помощи с приобретением жилья жильцам частично обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом сегодня, 9 января, заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе видеосвязи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Напомним, что утром 31 декабря произошло частично обрушение 10-этажного жилого многоквартирного дома в Магнитогорске. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа в одной из квартир. Погибли 39 человек.

По словам Медведева, теперь необходима планомерная помощь всем тем, кто остался без крыши над головой в результатет этой ужасной трагедии. речь идёт о жильцах подъездов номер 7 и номер 8 частично обрушившегося дома. Это 101 семья. Всем им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем.

«Для этих целей из резервного фонда правительства направлено будет в область в общей сложности 147 миллионов рублей. Я подписал соответствующие документы», — сказал Медведев.

Он уточнил, что размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья. Также глава правительства призвал как можно скорее распределить данные средства. Контролировать вопрос о выделении финансовой помощи пострадавшим будет вице-премьер России Виталий Мутко.

Также глава правительства поинтересовался у Дубровского, если на рынке необходимое жилье. Губернатор ответил что новое жилье на рынке недвижимости в регионе есть.