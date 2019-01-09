Слуцкий: 2019 год несет момент истины для сотрудничества РФ и ЕС

Москва, , 16:27 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) уверен, что от решения относительно участия парламентской делегации в ПАСЕ зависит в целом сотрудничество РФ и СЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

«Нынешний год несет момент истины, от того, что будет решено, будет зависеть в целом сотрудничество России и Совета Европы», — сказал Слуцкий журналистам.

Он напомнил, что 2019 год будет важным для СЕ в его дальнейшем развитии.

«Это год выборов генерального секретаря Совета Европы, это год, когда будут приниматься различные весьма серьезные решения о деятельности институтов СЕ», — указал депутат.

Комментируя поступившее предложение сформировать делегацию для участия в ПАСЕ, Слуцкий призвал не загадывать далеко вперед.

«Мы не будем сегодня экстраполировать слишком далеко вперед, мы проведем консультации с МИД, с нашими коллегами, с Советом Федерации и с большой вероятностью в начале следующей недели рассмотрим ситуацию на заседании комитета по международным делам, он пройдет 16 числа, а затем будет вынесена 17 декабря дата рассмотрения Советом Думы», — уточнил Слуцкий.

При этом заявил, что «пока решения о возвращении в ПАСЕ не просматривается».

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