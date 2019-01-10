Украинская оппозиция идет на выборы тремя колоннами. Чтобы что?

Киев, , 05:22 — REGNUM 35 дней осталось до завершения регистрации кандидатов на выборах президента Украины. Что может скрываться за странными маневрами украинских оппозиционных партий, решивших выяснять отношения между собой, вместо борьбы с одиозным для всех них нынешним президентом, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Вряд-ли нынешние выборы сулят Украине что-либо новое: привычный сценарий очередного олигархического передела, со сменой президента или без оного, просматривается столь же отчетливо, как и в предыдущие разы. Но вот действия политических сил, старающихся заработать себе баллы в виде избирательской активности, могут удивить. Особенно это касается партий, весь багаж которых состоит в критике действий Петра Порошенко. Речь идет о наследниках «Партии Регионов», как бы уничтоженной, но, в действительности, применившей ребрендинг и пользующейся наработанной активистской структурой. Группа, составившая «Оппозиционный блок», казалась монолитной.

ем не менее, теперь к выборам движутся три партии, на которые разделился блок оппозиционеров: партия «НАШИ» Евгения Мураева, партия «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Юрия Бойко и Вадима Рабиновича и, собственно, «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова и Вадима Новинского. Возможно, что такой маневр имеет цель охвата самого широкого фронта и агитацию избирателей, недостижимую ни одним из лидеров поодиночке. Получится ли при таких условиях выдвинуть оппозиционного кандидата, удовлетворяющего все три группы?

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