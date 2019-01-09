Глава МВД Казахстана встретился с послом Армении

Астана, , 16:22 — REGNUM Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов и посол Армении в республике Гагик Галачян обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и общественной безопасности, сообщает 9 января агентство «КазТАГ».

В ходе переговоров стороны выразили готовность укреплять двустороннее взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес. В МВД подчеркнули, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в Караганде рядом с рестораном «Древний Рим» произошла драка, в результате которой один человек погиб и двое были госпитализированы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Хулиганство». В настоящее время задержаны пять человек, один объявлен в розыск, и еще для двоих выбрана мера пресечения, не связанная с арестом.

Позднее СМИ Казахстана сообщили, что в социальных сетях прозвучали призывы, связанные с убийством у ресторана, с признаками межнациональной вражды. По данному факту проводится досудебное расследование.

7 января и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что убийство в Караганде не имеет межнационального контекста.

«Как мне доложили, две конфликтующие группы в национальном плане не были однородными, и в составе группы людей, ударивших ножом, был и казах», — заявил Пашинян.

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