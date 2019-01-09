С Украины выехало за границу 2-3 млн населения — отчёт МВФ

Вашингтон, , 16:23 — REGNUM За границей работает около трёх миллионов граждан Украины, сказано в отчёте МВФ, опубликованном 8 января на официальном сайте организации.

Авторы отчёта отметили, что украинская экономика растёт недостаточно быстро, чтобы восстановить утраченное после государственного переворота 2014 года и хоть как-то догнать остальные страны региона.

«Важно, что в результате разочарования внутренним экономическим положением значительно выросла трудовая миграция: за границей работают около 2−3 миллионов украинцев», — сказано в отчёте.

Отметим, украинские СМИ заявили, что Украину покинуло 7,5% населения, однако их расчёты строятся на цифре 42 млн человек. Данная численность населения страны фигурировала в домайданные времена, когда в составе Украины всё ещё находились Крым, Донбасс и не шла гражданская война. По косвенным данным, на территории, подконтрольной Украине, в данный момент обитает от 25 до 28 млн человек.

Цифра 2−3 млн очень оптимистична, поскольку такое количество мигрантов постоянно работает в одной Польше, значительная часть граждан Украины уехала в Россию и другие страны.

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По мнению экономиста Александра Охрименко, именно трудовые мигранты являются «локомотивом» украинской экономики.

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