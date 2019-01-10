Почему столь смело Абэ принялся рассуждать о судьбе населения Курил?

Токио, , 03:22 — REGNUM Почему столь тщательно скрывается содержание конфиденциального разговора между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ и о чем может свидетельствовать повышение градуса оптимизма японского премьера по поводу «передачи Курил Японии», рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Риторика японского премьера заставляет серьезно обеспокоиться содержанием скрываемых договоренностей между ним и российским президентом. Откуда у Абэ эта твердая уверенность, с которой он говорит о «передаче» Японии южных Курил, размышляя уже о конкретике, вроде условий для местного населения, которые сможет обеспечить Япония? Одна из возможных причин — торопливость Абэ это не более чем попытка «застолбить участок», показав широкой публике как можно большее продвижение в выгодном ему свете.

Конечно же, Абэ знает сугубо негативную оценку, которую получил т.н. «курильский вопрос» и переговоры вокруг него со стороны подавляющего большинства населения России. И опасаясь попыток Москвы «спустить на тормозах» острый вопрос о переговорах с Японией, Абэ старается накалить повестку своими высказываниями.

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