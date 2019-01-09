Индонезия стремится укрепить региональные связи в сфере стихийных бедствий

Джакарта, , 16:30 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия через Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) попытается укрепить региональное сотрудничество в области реагирования во время стихийных бедствий, сообщает Sindonews.

По словам главы МИД Индонезии, количество стихийных бедствий, которые произошли в регионе, в том числе в Индонезии в 2018 году, делает укрепление механизма реагирования в регионе абсолютно необходимым.

«Индонезия будет стремиться укрепить механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации и предупреждения стихийных бедствий в регионе, в том числе путем укрепления центра реагирования и оценки чрезвычайных ситуаций АСЕАН», — заявила Ретно Марсуди во время ежегодного выступления 9 января 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии рассказала о приоритетах внешней политики страны во время председательства в Совете Безопасности ООН с мая 2019 года до середины 2020 года.

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