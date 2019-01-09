Орловские депутаты бьются в судах за «золотые парашюты»

Орел, , 15:54 — REGNUM Орловские депутаты массово обращаются в суды за восстановлением материальных выплат, которые выделялись ранее из бюджета, а затем были приостановлены.

На данный момент положительных решений судов по искам о восстановлении материального обеспечения добились 15 бывших депутатов Орловского областного совета народных депутатов, пишут «Орловские новости».

Речь идет о выплатах, которые производились из бюджета Орловской области в рамках регионального закона «О статусе депутатов Орловского областного Совета народных депутатов». С 2015 года данные выплаты были приостановлены, а в 2016 и вовсе отменены: решение объяснялось тем, что областной закон противоречит требованиям федерального, согласно которым право на доплаты имеют лишь депутаты, работавшие на постоянной основе. Приостановить выплаты тогда, как сообщало ИА REGNUM, потребовала прокуратура региона.

Депутаты, направившие иски к департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства, мотивировали свои требования тем, что на момент назначения им выплат закон еще действовал, а потому прекращение выплат противоречит законодательству. Несмотря на то, что представитель ответчика — областного департамента соцзащиты — выступил против, суд счел требования депутатов законными и удовлетворил исковые требования. Таким образом, бывшие депутаты обеспечили себе право на пожизненную дополнительную надбавку к пенсии в размере 75% среднемесячного денежного содержания депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году ряд экс-депутатов попытались также через суд вернуть себе «золотые парашюты», но тогда получили отказ.

Об этом: Орловский суд отказал экс-депутатам в «золотых парашютах»