Назарбаев обсудил с главой МИД Казахстана новые функции ведомства

Астана, , 15:54 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с министром иностранных дел республики Бейбутом Атамкуловым, сообщили 9 января в пресс-службе главы государства.

Глава МИД представил президенту планы ведомства по дальнейшей экономизации внешней политики Казахстана. Назарбаев сказал, что наряду с дополнительными функциями МИД по продвижению экономических интересов нельзя забывать о международной политике.

Атамкулов также рассказал об инвестиционных проектах и переформатировании работы центрального аппарата министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года министр иностранных дел Бейбут Атамкулов заявил, что внешнеполитическое ведомство усилит работу с иностранными инвесторами.

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