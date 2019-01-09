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Назарбаев обсудил с главой МИД Казахстана новые функции ведомства

Политика

28 декабря 2018 года министр иностранных дел Бейбут Атамкулов заявил, что внешнеполитическое ведомство усилит работу с иностранными инвесторами

Астана, 9 января 2019, 15:54 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с министром иностранных дел республики Бейбутом Атамкуловым, сообщили 9 января в пресс-службе главы государства.

Глава МИД представил президенту планы ведомства по дальнейшей экономизации внешней политики Казахстана. Назарбаев сказал, что наряду с дополнительными функциями МИД по продвижению экономических интересов нельзя забывать о международной политике.

Атамкулов также рассказал об инвестиционных проектах и переформатировании работы центрального аппарата министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года министр иностранных дел Бейбут Атамкулов заявил, что внешнеполитическое ведомство усилит работу с иностранными инвесторами.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Казахстана планирует усилить работу с иностранными инвесторами

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Политическая жизнь Казахстана
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