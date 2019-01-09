Киев подозревает Турцию и страны ЕС в закупке угля из Донбасса

Киев, , 15:50 — REGNUM Киев проверяет информацию о том, что Россия осуществляет незаконную торговлю углем из Донбасса. Об этом 9 января на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Относительно происхождения угля, мы это проверяем. Мы знаем о российских попытках смешивать уголь с оккупированных территорий с российским, вывозить его не только в Турцию. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы сделать соответствующее расследование. С некоторыми другими странами у нас есть обоснованные подозрения, что были попытки вывозить этот уголь не только в Турцию. Для нас это очень принципиальный вопрос», — сказал Климкин.

Он сообщил, что «Россия предпринимала попытки вывоза украинского угля из Донбасса в некоторые страны ЕС».

«Кстати, я говорил с нашими партнерами из Европейского союза, поскольку у нас есть информация, что были российские попытки вывозить смешанный уголь в некоторые европейские страны», — добавил Климкин.

Министр также проинформировал, что в ближайшее время Турция передаст Украине украинских моряков, которые выжили после затопления сухогруза с углем.

«Возвращение зависит от их состояния. Это произойдет в ближайшее время. Там очень хорошие новости. Чего, к сожалению, не могу сказать относительно тех наших граждан, которые погибли. Пользуясь случаем, выражаю искренние слова сочувствия всем родным и близким», — подытожил Климкин.