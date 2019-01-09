Госдума до 15 января определится по участию в ПАСЕ

Москва, , 15:43 — REGNUM Госдума в течение недели примет решение относительно участия в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Толстой сообщил о том, что Госдума получила письмо от секретаря ПАСЕ с предложением сформировать делегацию для участия в Ассамблее.

«Вопрос подробно обсуждался. Все члены Совета Думы сошлись во мнении, что необходимо, поддерживая постоянный диалог с нашими коллегами из ПАСЕ, еще раз провести консультации и в течение недели заявить позицию парламента по вопросу нашего дальнейшего участия в этой организации», — сказал Толстой.

Он напомнил, что решение будет принято, исходя из равенства прав делегаций в ПАСЕ.

«Считаем, что нынешняя ситуация, которая сложилась, не допустима и неприемлема. Мы будем продолжать консультации и в течение недели дадим ответ», — сказал Толстой.

Решение будет принято консолидировано с участием членов Совфеда, уточнил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

С 21 января начинается очередная сессия ПАСЕ.

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